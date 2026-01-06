Vorteilswelt
Frage des Tages

Drei Könige & Co.: Sorgen Sie sich um Traditionen?

Forum
06.01.2026 09:23
Die Sternsinger auf Ihrem Weg, um zu segnen und Gaben zu erbitten.
Die Sternsinger auf Ihrem Weg, um zu segnen und Gaben zu erbitten.(Bild: Christoph Matzl)

Am 6. Jänner wird bei uns traditionell der Dreikönigstag gefeiert. Begleitet von Sternsingern, die den Haussegen (C+M+B, abgeleitet von „Christus Mansionem Benedictat“, dt. „Christus segne dieses Haus“) mit Kreide anbringen und mittels Liedern oder Sprüchen um milde Gaben bitten. Unsere Frage des Tages vom 6. Jänner lautet daher: Drei Könige & Co.: Sorgen Sie sich um christliche Traditionen?

Ihre Meinung zählt!
Wie wichtig sind Ihnen die christlichen Traditionen und welchen Einfluss haben diese auf Ihren Alltag? Besinnen Sie sich auf die Wurzeln oder ist der Dreikönigstag für Sie ein „normaler“ Feiertag? Haben Sie das Gefühl, dass mit der Zeit unsere Traditionen abhandenkommen oder ist das für Sie der übliche Lauf der Zeit?   

Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen, wir freuen uns auf Ihre Kommentare! 

