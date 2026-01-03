Gehen Sie heuer auf einen Ball?

Für viele Tanzbegeisterte stellt sich nicht die Frage, ob, sondern wo sie heuer ihr Tanzbein schwingen. Allein in Wien laden über 400 Ballveranstaltungen dazu ein, über das Parkett zu fegen. Vom kleinen, fein abgestimmten Branchenball über traditionsreiche Klassiker wie den Rauchfangkehrer- oder Jägerball bis hin zum prunkvollen Finale der Saison, dem Opernball, tanzt sich die Stadt Jahr für Jahr durch ihre glanzvollste Zeit. Zu lange sollte die Entscheidung allerdings nicht auf sich warten lassen, denn viele der begehrten Veranstaltungen sind bereits restlos ausverkauft. Und Sie: Sind Ihre Tanzschuhe schon geschnürt?