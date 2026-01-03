Die Ballsaison ruft! Wer Lust auf Lusterglanz, Walzerdrehung und Eleganz hat, kommt auch 2026 wieder voll auf seine Kosten. Wie steht es mit Ihnen: Sind Sie dabei oder bleiben die Tanzschuhe im Schrank?
Für viele Tanzbegeisterte stellt sich nicht die Frage, ob, sondern wo sie heuer ihr Tanzbein schwingen. Allein in Wien laden über 400 Ballveranstaltungen dazu ein, über das Parkett zu fegen. Vom kleinen, fein abgestimmten Branchenball über traditionsreiche Klassiker wie den Rauchfangkehrer- oder Jägerball bis hin zum prunkvollen Finale der Saison, dem Opernball, tanzt sich die Stadt Jahr für Jahr durch ihre glanzvollste Zeit. Zu lange sollte die Entscheidung allerdings nicht auf sich warten lassen, denn viele der begehrten Veranstaltungen sind bereits restlos ausverkauft. Und Sie: Sind Ihre Tanzschuhe schon geschnürt?
Ihre Meinung ist gefragt!
Gehen Sie heuer auf einen Ball – und wenn ja, auf welchen? Was macht für Sie den Reiz eines Balls aus: Tradition, Tanz, Gesellschaft oder einfach das besondere Gefühl?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.