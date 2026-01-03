Vorteilswelt
Gehen Sie heuer auf einen Ball?

03.01.2026 17:00
Die Ballsaison ist eröffnet!
Die Ballsaison ist eröffnet!(Bild: APA/Günther Pichlkostner)

Die Ballsaison ruft! Wer Lust auf Lusterglanz, Walzerdrehung und Eleganz hat, kommt auch 2026 wieder voll auf seine Kosten. Wie steht es mit Ihnen: Sind Sie dabei oder bleiben die Tanzschuhe im Schrank?

Für viele Tanzbegeisterte stellt sich nicht die Frage, ob, sondern wo sie heuer ihr Tanzbein schwingen. Allein in Wien laden über 400 Ballveranstaltungen dazu ein, über das Parkett zu fegen. Vom kleinen, fein abgestimmten Branchenball über traditionsreiche Klassiker wie den Rauchfangkehrer- oder Jägerball bis hin zum prunkvollen Finale der Saison, dem Opernball, tanzt sich die Stadt Jahr für Jahr durch ihre glanzvollste Zeit. Zu lange sollte die Entscheidung allerdings nicht auf sich warten lassen, denn viele der begehrten Veranstaltungen sind bereits restlos ausverkauft. Und Sie: Sind Ihre Tanzschuhe schon geschnürt? 

Gehen Sie heuer auf einen Ball – und wenn ja, auf welchen? Was macht für Sie den Reiz eines Balls aus: Tradition, Tanz, Gesellschaft oder einfach das besondere Gefühl?

