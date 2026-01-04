Berlin-Blackout: Ist Österreich auch gefährdet?

Am Samstagmorgen gab es einen Brandanschlag auf eine Strombrücke in Berlin, im Zuge dessen eine Stromtrasse eines Kraftwerks zerstört wurde. Dadurch kam es zu einem massiven Stromausfall, auch wichtige Infrastruktur ist betroffen. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr eines ähnlichen Vorfalls für Österreich ein? Beteiligen Sie sich an der Diskussion, wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
Der Blackout hat Konsequenzen für Zehntausende Privatpersonen sowie Krankenhäuser, Altenheime und Schulen. Voraussichtlich wird er bis Donnerstag andauern. Die Polizei ermittelt nun wegen mutwilliger Brandstiftung, da ein Bekennerschreiben einer linksradikalen Gruppe existiert.
Ein solcher Vorfall führt uns eindrucksvoll vor Augen, wie verwundbar die Energieversorgung sein kann. Technische Defekte, Naturkatastrophen oder eben gezielte Sabotage oder Anschläge bergen ein hohes Gefahrenpotenzial. Ein großflächiger Blackout hätte gravierende Folgen, etwa in Bezug auf den öffentlichen Verkehr oder Heizungen, was besonders im Winter problematisch wäre.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie gut, denken Sie, ist man hierzulande auf einen solchen Ernstfall vorbereitet, sowohl von privater, als auch öffentlicher Seite? Haben Sie selbst entsprechende Vorkehrungen getroffen? Welche Maßnahmen braucht es Ihrer Ansicht nach, um die Stromversorgung besser zu schützen? Sollte Österreich beispielsweise mehr in erneuerbare Energien investieren, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen? Oder haben Sie andere Vorschläge hierfür? Wir sind gespannt auf Ihre konstruktiven Kommentare.
