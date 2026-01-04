Berlin-Blackout: Ist Österreich auch gefährdet?

Ihre Meinung ist gefragt!

Wie gut, denken Sie, ist man hierzulande auf einen solchen Ernstfall vorbereitet, sowohl von privater, als auch öffentlicher Seite? Haben Sie selbst entsprechende Vorkehrungen getroffen? Welche Maßnahmen braucht es Ihrer Ansicht nach, um die Stromversorgung besser zu schützen? Sollte Österreich beispielsweise mehr in erneuerbare Energien investieren, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen? Oder haben Sie andere Vorschläge hierfür? Wir sind gespannt auf Ihre konstruktiven Kommentare.