Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Berlin-Blackout: Ist Österreich auch gefährdet?

Community
04.01.2026 18:30
(Bild: P. Huber)

Am Samstagmorgen gab es einen Brandanschlag auf eine Strombrücke in Berlin, im Zuge dessen eine Stromtrasse eines Kraftwerks zerstört wurde. Dadurch kam es zu einem massiven Stromausfall, auch wichtige Infrastruktur ist betroffen. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr eines ähnlichen Vorfalls für Österreich ein? Beteiligen Sie sich an der Diskussion, wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

0 Kommentare

Der Blackout hat Konsequenzen für Zehntausende Privatpersonen sowie Krankenhäuser, Altenheime und Schulen. Voraussichtlich wird er bis Donnerstag andauern. Die Polizei ermittelt nun wegen mutwilliger Brandstiftung, da ein Bekennerschreiben einer linksradikalen Gruppe existiert.

Ein solcher Vorfall führt uns eindrucksvoll vor Augen, wie verwundbar die Energieversorgung sein kann. Technische Defekte, Naturkatastrophen oder eben gezielte Sabotage oder Anschläge bergen ein hohes Gefahrenpotenzial. Ein großflächiger Blackout hätte gravierende Folgen, etwa in Bezug auf den öffentlichen Verkehr oder Heizungen, was besonders im Winter problematisch wäre.

Ihre Meinung ist gefragt!
Wie gut, denken Sie, ist man hierzulande auf einen solchen Ernstfall vorbereitet, sowohl von privater, als auch öffentlicher Seite? Haben Sie selbst entsprechende Vorkehrungen getroffen? Welche Maßnahmen braucht es Ihrer Ansicht nach, um die Stromversorgung besser zu schützen? Sollte Österreich beispielsweise mehr in erneuerbare Energien investieren, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen? Oder haben Sie andere Vorschläge hierfür? Wir sind gespannt auf Ihre konstruktiven Kommentare.

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
Schluss mit Ausreden – es ist Zeit für Bewegung!
Neustart gefällig?
Sechs Filme die dein Leben komplett verändern
Folge von Samstag
Gemeinsam neue Energie fürs neue Jahr tanken
Kino & Streaming
Award Saison gestartet & Oscar-Fieber in Hollywood
007-Fans aufgepasst!
Wird der Brite Tom Payne der neue James Bond?
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Böller: Braucht es konsequentes Verbot?
Frage des Tages
Venezuela-Angriff: Hat Trump richtig gehandelt?
Diskutieren Sie mit!
Gehen Sie heuer auf einen Ball?
Diskutieren Sie mit!
Grassers Luxushausarrest: Haben Sie Verständnis?
Frage des Tages
Sprühkerzen in Lokalen: Sind Sie für ein Verbot?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
266.421 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
216.803 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
175.396 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Community
Diskutieren Sie mit!
Gefängnisarbeit: Ist der Lohn für Häftlinge fair?
Diskutieren Sie mit!
Parlament: Fühlen Sie sich noch vertreten?
Frage des Tages
Schauen Sie sich in Lokalen nach Notausgängen um?
Frage des Tages
Hat Pfand Ihr Einkaufsverhalten verändert?
Forum
Kasperl des Jahres gekürt: Wen hätten Sie gewählt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf