Six-seven & Co: Wird Deutsch zur Fremdsprache?

07.01.2026 08:00
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Cringe“, „smash“ und nun „Six-seven“: Die Sprache der Jugend wandelt sich in rasantem Tempo. Wer nicht täglich auf Social Media unterwegs ist, braucht mittlerweile fast einen Dolmetscher, um die nächste Generation noch verstehen zu können. Wird Deutsch für die Jugend immer mehr zur Fremdsprache?

0 Kommentare

War es vor Kurzem noch das ur-wienerische „heast“, das die Gespräche dominierte, so bestimmt heute die Welt von TikTok und Instagram fast ausschließlich den Wortschatz der Teenager. Das aktuelle Jugendwort      „six-seven“ verdeutlicht diesen Trend massiv: Unsere Sprache wird immer internationaler und vor allem englischlastiger.

„Six-seven“

„Six-seven“ (deutsch: Sechs-Sieben) ist ein englisches Modewort ohne eigentliche Bedeutung, das Jugendlichen heute als eine Art modernes Erkennungszeichen dient. Sobald sie die Zahlen 6 und 7 sehen oder hören, rufen sie diese laut aus und machen dazu eine wiegende Handbewegung mit den Handflächen nach oben.

Klassische Ausdrücke verschwinden, während Begriffe aus den USA oder von globalen Influencern binnen Sekunden zum Standard in Österreichs Klassenzimmern werden. Was früher durch lokalen Dialekt geprägt war, ist heute ein globaler Einheitsbrei aus Bildern und Kurzvideos, regionale Scherze und Trends gibt es kaum mehr. Die Jugend lebt, vom Burgenland bis nach Vorarlberg, von Berlin bis nach Los Angeles, in einer gemeinsamen Internetkultur.

Verstehen Sie die Begriffe der Jugend noch? Empfinden Sie den starken englischen Einfluss als Bereicherung oder als Verlust unserer Sprachkultur? Könnte ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche diesen Trend bremsen oder gar umkehren? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
