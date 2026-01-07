Six-seven & Co: Wird Deutsch zur Fremdsprache?

Klassische Ausdrücke verschwinden, während Begriffe aus den USA oder von globalen Influencern binnen Sekunden zum Standard in Österreichs Klassenzimmern werden. Was früher durch lokalen Dialekt geprägt war, ist heute ein globaler Einheitsbrei aus Bildern und Kurzvideos, regionale Scherze und Trends gibt es kaum mehr. Die Jugend lebt, vom Burgenland bis nach Vorarlberg, von Berlin bis nach Los Angeles, in einer gemeinsamen Internetkultur.