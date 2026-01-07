Formel-1-Pilot empört Schumacher-Fans mit Ski-Foto

Alpine-Pilot Pierre Gasly hat in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Der Grund: Der Franzose postete Fotos, die ihn beim Skifahren mit einer roten Jacke mit Marlboro-Logo zeigen. Ein Outfit, das viele Fans sofort an Michael Schumacher, der seit seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, erinnert. Das Posting von Gasly, das nur kurz nach „Schumis“ 57. Geburtstag veröffentlicht worden war, kam bei vielen Anhängern der deutschen Formel-1-Legende gar nicht gut an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.