Formel-1-Pilot empört Schumacher-Fans mit Ski-Foto

Alpine-Pilot Pierre Gasly hat in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Der Grund: Der Franzose postete Fotos, die ihn beim Skifahren mit einer roten Jacke mit Marlboro-Logo zeigen. Ein Outfit, das viele Fans sofort an Michael Schumacher, der seit seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, erinnert. Das Posting von Gasly, das nur kurz nach „Schumis“ 57. Geburtstag veröffentlicht worden war, kam bei vielen Anhängern der deutschen Formel-1-Legende gar nicht gut an.