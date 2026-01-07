Pentagon prüft Frauen auf ihre Kampfwirksamkeit

Das US-Verteidigungsministerium will die Wirksamkeit der Beteiligung von Frauen an Kampfeinsätzen überprüfen. Ziel der Untersuchung ist es, die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte genauer zu analysieren. Hintergrund ist die Sicherstellung militärischer Standards. Es gehe darum, „dass das Niveau eingehalten wird und die Vereinigten Staaten über die schlagkräftigste Armee verfügen“.