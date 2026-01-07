Eberl deutet Wechsel an: Bayern-Flop vor Abgang

„… dann wird es schwer“

„Wenn Hiroki (Anm. d. Red.: Ito) und Phonzie (Alphonso Davies) wieder da sind, dann haben wir Außenverteidiger en masse und von sehr hoher Qualität. Und dann kann es für den einen oder anderen Spieler echt schwer werden. Dann macht es auch Sinn, wenn man sich Gedanken macht, vielleicht sich zu verändern“, sagt Eberl nach dem 5:0-Sieg im Testspiel über Red Bull Salzburg über Boey, der krankheitsbedingt fehlte.