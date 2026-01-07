Eberl deutet Wechsel an: Bayern-Flop vor Abgang

Sacha Boey steht vor dem Abschied aus München! Bayerns Sportvorstand Max Eberl deutet einen Abgang des Transfer-Flops an.
Ein Missverständnis neigt sich dem Ende zu: Sacha Boey, der im Jänner 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern gewechselt war, steht vor einem Wechsel.
„… dann wird es schwer“
„Wenn Hiroki (Anm. d. Red.: Ito) und Phonzie (Alphonso Davies) wieder da sind, dann haben wir Außenverteidiger en masse und von sehr hoher Qualität. Und dann kann es für den einen oder anderen Spieler echt schwer werden. Dann macht es auch Sinn, wenn man sich Gedanken macht, vielleicht sich zu verändern“, sagt Eberl nach dem 5:0-Sieg im Testspiel über Red Bull Salzburg über Boey, der krankheitsbedingt fehlte.
Sattes Transferminus
Schon länger zählt Boey in München zu den Verkaufskandidaten. Zuletzt war der Außenverteidiger mit Crystal Palace, dem Klub von Trainer Oliver Glasner, in Verbindung gebracht worden. Es heiß, die Bayern fordern eine Ablösesumme in der Höhe von 15 Millionen Euro. Somit droht dem deutschen Rekordmeister ein sattes Transferminus.
