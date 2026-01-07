Glatte Fahrbahn: Lenker krachte in Gegenverkehr

Am Dienstag kam es gegen 14.30 Uhr auf der B172 Walchseestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 60‑jähriger Deutscher war mit seinem Pkw von Kössen kommend in Richtung Reit im Winkl unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 69‑jähriger Deutscher mit seinem Pkw von Reit im Winkl in Richtung Kössen. In seinem Fahrzeug befand sich zudem seine 70‑jährige Ehefrau.