Glatte Fahrbahn: Lenker krachte in Gegenverkehr

Spektakulärer Unfall im Tiroler Unterland: In einer Kurve geriet am Dienstag ein Deutscher (60) vermutlich aufgrund glatter Fahrbahnverhältnisse ins Rutschen und krachte mit dem Heck in ein entgegenkommendes Fahrzeug.
Am Dienstag kam es gegen 14.30 Uhr auf der B172 Walchseestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 60‑jähriger Deutscher war mit seinem Pkw von Kössen kommend in Richtung Reit im Winkl unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 69‑jähriger Deutscher mit seinem Pkw von Reit im Winkl in Richtung Kössen. In seinem Fahrzeug befand sich zudem seine 70‑jährige Ehefrau.
Erheblicher Sachschaden
Der 60‑jährige Lenker geriet vermutlich aufgrund glatter Fahrbahnverhältnisse in einer Rechtskurve ins Rutschen und in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn. Dabei touchierte das Heck seines Fahrzeugs die Front des entgegenkommenden Wagens. Das Ehepaar wurde durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt.
Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für rund 30 Minuten gesperrt werden.
