Zu Tisch beim Adel, zum Tee bei den Kennedys

Starke Frauen haben von jeher den Journalismus Vorarlbergs geprägt. Viele wurden weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und geschätzt oder werden und sind es noch immer. Die viel zu früh verstorbene Marga Swoboda (1955 – 2013) zum Beispiel, die mit ihren originellen (täglichen!) Kolumnen einer ganzen Nation feinfühlig aufs Maul schaute oder die Fernsehjournalistin Ingrid Thurnher aus Bludenz, die von der TV-Ansagerin zur kompetentesten Innenpolitikredakteurin des ORF avancierte und jahrelang das „Gesicht“ der ZIB 2 war.