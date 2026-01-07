Zu Tisch beim Adel, zum Tee bei den Kennedys

Schriftsteller und „Krone“-Kolumnist Robert Schneider blickt im Rahmen seiner Serie „Vergessene Vorarlberger“ auf das Leben einer ganz besonderen Frau zurück: die 1980 viel zu früh verstorbene Journalistin und ZDF-Moderatorin Margret Dünser.
Starke Frauen haben von jeher den Journalismus Vorarlbergs geprägt. Viele wurden weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und geschätzt oder werden und sind es noch immer. Die viel zu früh verstorbene Marga Swoboda (1955 – 2013) zum Beispiel, die mit ihren originellen (täglichen!) Kolumnen einer ganzen Nation feinfühlig aufs Maul schaute oder die Fernsehjournalistin Ingrid Thurnher aus Bludenz, die von der TV-Ansagerin zur kompetentesten Innenpolitikredakteurin des ORF avancierte und jahrelang das „Gesicht“ der ZIB 2 war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.