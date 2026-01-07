Israel: Toter bei Protest gegen Wehrpflicht

Streit um Wehrpflicht gefährdet Netanyahus Regierung

Seitdem gibt es immer wieder große Proteste streng religiöser Juden gegen ihre Rekrutierung. Viele Ultraorthodoxe empfinden den Militärdienst als Bedrohung ihres frommen Lebensstils, unter anderem, weil Frauen und Männer gemeinsam dienen. Ein Redner habe auf der Demonstration die Wehrpflicht mit dem Holocaust verglichen, meldeten die „Times of Israel„ sowie die israelische Nachrichtenseite „ynet“. Der Streit um die Wehrpflicht gilt auch als Gefahr für den Fortbestand der rechtsreligiösen Koalition des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.