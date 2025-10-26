Große Suchaktion nach vermissten Paragleiter

Ein Paragleiter startete am Sonntag seinen Ausflug von der Gerlitzen Alpe. „Doch seit 14 Uhr gilt der Sportler als vermisst“, gibt Werner Pucher bekannt. Seither wird nach dem Mann gesucht, doch von ihm fehlte auch noch am Abend jede Spur. „Alles, was die Einsatzkräfte finden konnten, war der Schirm“, heißt es weiter. Dieser wurde im Bereich Sattendorf entdeckt.