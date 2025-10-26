Große Suchaktion nach vermissten Paragleiter

Seit Sonntagnachmittag läuft eine großangelegte Suchaktion nach einem Paragleiter im Bereich Sattendorf beim Ossiacher See. Der Sportler war auf der Gerlitzen gestartet und wird seither vermisst.
Ein Paragleiter startete am Sonntag seinen Ausflug von der Gerlitzen Alpe. „Doch seit 14 Uhr gilt der Sportler als vermisst“, gibt Werner Pucher bekannt. Seither wird nach dem Mann gesucht, doch von ihm fehlte auch noch am Abend jede Spur. „Alles, was die Einsatzkräfte finden konnten, war der Schirm“, heißt es weiter. Dieser wurde im Bereich Sattendorf entdeckt.
Die Suche läuft auf Hochtouren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.