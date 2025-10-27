55-Jährige abgewiesen: OÖG-Chef verteidigt Absagen

OÖ-Flugrettung kann nachts nicht fliegen

Auch Wels-Grieskirchen, Passau und St. Pölten hatten keine Kapazitäten. Erst Salzburg gab grünes Licht – doch die Frau starb, bevor sie transportiert werden konnte. Ein zusätzliches Problem: Die oberösterreichische Flugrettung kann nach Harnoncourts Kenntnisstand derzeit bei Nacht nicht fliegen – „sicherlich ein Thema, das bei der Aufarbeitung beleuchtet werden soll und muss.“