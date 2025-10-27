Israelische Spione sollen Louvre-Diebe enttarnen

Alle Hinweise doppelt abgesichert

Die Ermittler konzentrierten sich schnell auf einige Hauptverdächtige: Von etwa 500 Mitarbeitern wurden drei bis vier als Schlüsselpersonen identifiziert – zwei von ihnen wurden bereits festgenommen. Alle Hinweise wurden doppelt abgesichert, um Fehler auszuschließen. Ähnlichkeiten zum berüchtigten Raub im Grünen Gewölbe in Dresden 2019 sind auffällig: Auch dort halfen Insider, die Alarmanlagen zu umgehen und Täter mit Informationen zu versorgen.