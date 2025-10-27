Vorteilswelt
Pinzgauerin geschädigt

8000 Euro wegen Betrüger im Internet verloren

Salzburg
27.10.2025 21:30
Die Frau verlor durch den Betrug viel Geld.
Die Frau verlor durch den Betrug viel Geld.(Bild: Thurner Samuel)

Wieder ein Fall von Online-Betrug in Salzburg. Diesmal fiel ein 38-jährige Pinzgauerin auf bisher unbekannte Täter rein. Bei zehn Überweisungen verlor die Frau schließlich mehr als 8000 Euro.

0 Kommentare

Eine 38-jährige Pinzgauerin fiel Mitte Oktober auf eine Werbeanzeige auf einem Social Media Kanal herein. Betrüger warben dort mit der Möglichkeit, durch das Liken von Videos Provisionen zu verdienen. Immer wieder  forderten die Täter sie auf, kleinere Geldbeträge an einen angeblichen Händler zu überweisen, um dafür höhere Provisionen zu erhalten. Das hat zu Beginn auch funktioniert.

Die Pinzgauerin hat immer wieder Überweisungen erhalten. Dann verlangten die Betrüger aber immer mehr und Rückzahlungen blieben aus. Die 38-Jährige überwies insgesamt zehnmal Geld auf acht verschiedene Konten in Deutschland und Litauen. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 8000 Euro.

Salzburg

