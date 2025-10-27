8000 Euro wegen Betrüger im Internet verloren

Eine 38-jährige Pinzgauerin fiel Mitte Oktober auf eine Werbeanzeige auf einem Social Media Kanal herein. Betrüger warben dort mit der Möglichkeit, durch das Liken von Videos Provisionen zu verdienen. Immer wieder forderten die Täter sie auf, kleinere Geldbeträge an einen angeblichen Händler zu überweisen, um dafür höhere Provisionen zu erhalten. Das hat zu Beginn auch funktioniert.