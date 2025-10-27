8000 Euro wegen Betrüger im Internet verloren

Wieder ein Fall von Online-Betrug in Salzburg. Diesmal fiel ein 38-jährige Pinzgauerin auf bisher unbekannte Täter rein. Bei zehn Überweisungen verlor die Frau schließlich mehr als 8000 Euro.
Eine 38-jährige Pinzgauerin fiel Mitte Oktober auf eine Werbeanzeige auf einem Social Media Kanal herein. Betrüger warben dort mit der Möglichkeit, durch das Liken von Videos Provisionen zu verdienen. Immer wieder forderten die Täter sie auf, kleinere Geldbeträge an einen angeblichen Händler zu überweisen, um dafür höhere Provisionen zu erhalten. Das hat zu Beginn auch funktioniert.
Die Pinzgauerin hat immer wieder Überweisungen erhalten. Dann verlangten die Betrüger aber immer mehr und Rückzahlungen blieben aus. Die 38-Jährige überwies insgesamt zehnmal Geld auf acht verschiedene Konten in Deutschland und Litauen. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 8000 Euro.
