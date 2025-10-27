Behörde bestätigt Brandstiftung in Oberkärnten

Wie alles begann …

Ende Mai nahm alles seinen Anfang. Zuerst brannten ein Wohnhaus und ein Stall zur Gänze nieder. Tiere verendeten. Im Oktober ereignete sich ein weiterer Brand – wieder fängt ein Wirtschaftsgebäude Feuer. Zwei Tage später fing abermals ein Stallgebäude Feuer. Schafe und Hühner kamen ums Leben. Der vierte Brand - ein Wagen geht in Flammen auf - bestätigt dann die schlimmste Vermutung: Es handelt sich um Brandstiftung.