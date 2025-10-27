Vorteilswelt
Vier Anschläge

Behörde bestätigt Brandstiftung in Oberkärnten

Kärnten
27.10.2025 13:00
Mehrere Gebäude brannten in der Ortschaft bereits nieder.
Mehrere Gebäude brannten in der Ortschaft bereits nieder.(Bild: FF Rennweg am Katschberg)

Was Bürger schon lange vermuten, wurde jetzt offiziell von der Klagenfurter Staatsanwaltschaft bestätigt: Im Rennweger Ort Oberdorf ist ein Feuerteufel unterwegs. Das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft ermitteln auf Hochtouren. 

Vier Brände in einem Ort – und das innerhalb eines halben Jahres. Zufall ist das keiner mehr. Das bestätigt nun auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt.  „Bei allen vier Bränden ermitteln wir jetzt konkret wegen Brandstiftung“, gibt Staatsanwalt Christian Pirker bekannt. 

Wie die „Krone“ bereits berichtete, gingen schon in der vergangenen Woche die Erhebungen in diese Richtung. Besonders nach dem jüngsten Brandanschlag auf ein Auto. Dort war laut „Krone“-Informationen eine Kerze mit Brandbeschleuniger in den Wagen gestellt worden.

Wie alles begann … 
Ende Mai nahm alles seinen Anfang. Zuerst brannten ein Wohnhaus und ein Stall zur Gänze nieder. Tiere verendeten. Im Oktober ereignete sich ein weiterer Brand – wieder fängt ein Wirtschaftsgebäude Feuer. Zwei Tage später fing abermals ein Stallgebäude Feuer. Schafe und Hühner kamen ums Leben. Der vierte Brand - ein Wagen geht in Flammen auf - bestätigt dann die schlimmste Vermutung: Es handelt sich um Brandstiftung. 

Lesen Sie auch:
Erst vor wenigen Tagen bereits ging in Oberdorf ein Stall in Flammen auf.
Feuerteufel am Werk?
Wieder geht Stall in Flammen auf: Tiere verenden!
19.10.2025
Mysteriöse Serie
Drei Ställe niedergebrannt: Ort unter Schock
21.10.2025
Nicht selbst ermitteln
Brandserie: Bewohner von Oberdorf weiter in Angst
27.10.2025

Vernehmungen laufen, die Polizeipräsenz wurde erhöht. Die Gemeinde Rennweg hofft, dass der Horror bald ein Ende nimmt und der Täter – der mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Region stammt – gefasst wird.

Kärnten

