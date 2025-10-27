Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pharmabranche im Plus

Zolldrohung löst deutschen Medikamentenboom aus

Wirtschaft
27.10.2025 22:18
Die angekündigten Zölle haben die deutsche Arzneimittelbranche geboostet.
Die angekündigten Zölle haben die deutsche Arzneimittelbranche geboostet.(Bild: APA/dpa/Oliver Berg)

Die Pharmabranche in Deutschland trotzt der Wirtschaftskrise (noch): Die Produktion und der Umsatz steigen – teilweise wegen vorgezogener Exporte in die USA. Doch wie lange hält der Boom an, wenn sich die Sondereffekte aus den Zollandrohungen verflüchtigen?

0 Kommentare

Der Verband Forschender Pharmaunternehmen (VFA) prognostiziert, dass die Produktion in diesem Jahr um 3,2 Prozent steigen wird, während die Herstellung in der deutschen Industrie um 1,7 Prozent zurückgeht. Auch die Investitionen der Pharmabranche sollen um 2,7 Prozent zunehmen, der Umsatz um 3,4 Prozent. In der Folge dürfte auch die Beschäftigung in Deutschland leicht ansteigen. 

Zoll-Angst hinterlässt Spuren
Der Grund dafür sind auch sogenannte Sondereffekte aus dem Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump, der schon im Frühjahr mit Pharmazöllen drohte. Sondereffekte bedeuten, dass der Exportboom nicht zustande kommt, weil dauerhaft mehr Medikamente gebraucht würden, sondern weil die Pharmakonzerne noch schnell vor der potenziellen Einführung der Zölle so viele Medikamente wie möglich in die USA brachten. Somit kann nicht von einem nachhaltigen Zuwachs gesprochen werden. 

Der Verband VFA meinte dazu, dass der Effekt immer noch nachwirke. Die vielen Exporte in andere Länder würden zeigen, dass jetzt Medikamentenlieferungen in die ursprünglichen Länder nachgeholt werden, die zunächst in die USA umgeleitet worden waren.

Lesen Sie auch:
EU-Firmen geschützt?
Neuer US-Zoll-Hammer: 100 Prozent auf Medikamente
26.09.2025
Will US-Preise senken
Trump droht Pharmakonzernen mit 250 Prozent Zoll
05.08.2025

Daher dürften Produktion und Umsätze im Jahresverlauf erhöht bleiben, für das kommende Jahr würden geringere Werte erwartet. Dann soll der Pharma-Umsatz um 0,7 Prozent leicht sinken.

„Trump always chickens out.“
Zuletzt hatte der U.S.-Präsident Pharmazölle in Höhe von 100 Prozent auf Markenarzneien und patentierte Medikamente ab dem 1. Oktober angedroht. Kurz vor der Einführung hieß es aber dann aus US-Regierungskreisen, dass die EU davon verschont bliebe. Auf Arznei-Importe aus der EU soll demnach eine Zollobergrenze von 15 Prozent gelten. Somit hatte Trump die angekündigten Zölle – wie schon so oft – nicht umgesetzt.

Das hat ihm nun sogar schon einen eigenen Spitznamen („Taco-Man“) von einem Kolumnisten der Financial Times eingebracht. Dabei steht Taco für „Trump always chickens out“, was so viel wie „Trump macht immer einen Rückzieher“ bedeutet.

Ernst ist die Lage trotzdem, immerhin macht die US-Regierung Druck auf die Arzneimittelindustrie und will gegen hohe Preise für Medikamente in den USA vorgehen. Für die deutsche Pharmabranche sind diese ein unverzichtbarer Absatzmarkt, rund ein Viertel der Exporte gehen dorthin, weshalb der Konzern Merck aus Darmstadt ein Abkommen mit der Regierung in Übersee geschlossen hat.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
133.365 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
115.004 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
112.452 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Wirtschaft
Rekordhoch war gestern
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
Pharmabranche im Plus
Zolldrohung löst deutschen Medikamentenboom aus
30.000 Jobs wackeln
Insider: Amazon plant eine enorme Kündigungswelle
Ärger mit Autobahn
Baumängel? Ungarns Minister droht der Strabag
Historisches Paket
Tesla wirbt vor Votum für Musks Billionen-Bonus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf