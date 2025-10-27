Zolldrohung löst deutschen Medikamentenboom aus

Zoll-Angst hinterlässt Spuren

Der Grund dafür sind auch sogenannte Sondereffekte aus dem Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump, der schon im Frühjahr mit Pharmazöllen drohte. Sondereffekte bedeuten, dass der Exportboom nicht zustande kommt, weil dauerhaft mehr Medikamente gebraucht würden, sondern weil die Pharmakonzerne noch schnell vor der potenziellen Einführung der Zölle so viele Medikamente wie möglich in die USA brachten. Somit kann nicht von einem nachhaltigen Zuwachs gesprochen werden.