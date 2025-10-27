Erstes Wiedersehen der „Partner“ nach zehn Jahren

Zu vier Freundschaftsspielen war es in den letzten Jahren zwar gekommen, ein offizielles Bewerbsspiel zwischen Ernsthofen und Kronstorf hat es aber zuletzt am 2. Mai 2015 gegeben. Nun kam es in der 2. Klasse Nordost zum Wiedersehen der beiden Klubs, die im Nachwuchsbereich vorbildlich zusammen arbeiten.