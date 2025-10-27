Große Aufregung um steirische Sport-Kaderschmiede

Überraschende Schulnachrichten mitten in den Herbstferien: Die traditionsreiche Sportmittelschule Weiz in der Oststeiermark soll mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 mit einer anderen Bildungsstätte zusammengelegt werden. Ein anonymer Brief von Lehrkräften brachte die Pläne frühzeitig an die Öffentlichkeit – noch bevor die Eltern offiziell informiert wurden.