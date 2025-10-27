Große Aufregung um steirische Sport-Kaderschmiede

Überraschende Schulnachrichten mitten in den Herbstferien: Die traditionsreiche Sportmittelschule Weiz in der Oststeiermark soll mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 mit einer anderen Bildungsstätte zusammengelegt werden. Ein anonymer Brief von Lehrkräften brachte die Pläne frühzeitig an die Öffentlichkeit – noch bevor die Eltern offiziell informiert wurden.
Die Eltern erfahren die Neuigkeit aus der Zeitung. „Wir haben zuerst den betroffenen Lehrkörper informiert, die Erziehungsberechtigten kommen erst nächste Woche dran“, sagt Bettina Bauernhofer, Bürgermeisterin von Weiz.
