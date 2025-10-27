Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Triumph in Sölden

„Im Tunnel“: Scheib spricht über Podest-Hoppala

Ski Alpin
27.10.2025 21:39
Julia Scheib triumphierte in Sölden.
Julia Scheib triumphierte in Sölden.(Bild: Birbaumer Christof)

Während es am Samstag auf der Riesentorlauf-Piste in Sölden richtig rund gelaufen war, unterlief Julia Scheib wenig später am Podest ein kleines Hoppala. „Ich war im Tunnel“, schmunzelt die Siegerin, die Hilfe von der Drittplatzieren Lara Gut-Behrami bekam.

0 Kommentare

Zum Weltcup-Auftakt ertönte in Sölden erstmals zu Ehren von Julia Scheib die österreichische Bundeshymne nach einem Ski-Weltcup-Rennen. Am Podest hielt die ÖSV-Läuferin die Trophäe anfangs jedoch falsch herum. „Das habe ich erst gar nicht gemerkt“, schildert Scheib bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. Lara Gut-Behrami griff ein und erklärte der Österreicherin, dass sie ihren Pokal umdrehen muss.

Hier die Szene im Video:

Und wie schläft es sich nun als Weltcupsiegerin? „Die Nächte sind kurz“, verrät Scheib nach ihrem surrealen Sölden-Triumph. „Es war ein unglaublich cooles Wochenende!“

Lesen Sie auch:
Julia Scheib triumphiert sensationell in Sölden. 
„Es war ziemlich laut“
Kein Nickerchen, Scheib dennoch auf „Meisterstufe“
25.10.2025
Jubel im Ziel, aber
Scheib überrascht: „Hat sich furchtbar angefühlt!“
25.10.2025
Triumph in Sölden
Erster RTL-Sieg seit 2016! Scheib lässt ÖSV jubeln
25.10.2025

Lockerheit als Schlüssel zum Erfolg
9 Jahre, 7 Monate und 18 Tage nach Eva-Maria Brem in Jasna sorgte Scheib wieder für einen österreichischen Riesentorlauf-Sieg im Ski-Weltcup. „Vom Gefühl hat für mich noch was gefehlt, ich suche immer nach der Perfektion“, kam der Erfolg für die 27-jährige Steirerin überraschend. „Doch diesmal war die Lockerheit dabei, die ist mir davor oft abgegangen!“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
132.321 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
112.073 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
105.600 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Mehr Ski Alpin
Nach Triumph in Sölden
„Im Tunnel“: Scheib spricht über Podest-Hoppala
Krone Plus Logo
Reinfried Herbst meint
Sölden war ein toller „Dosenöffner“ für den Winter
Ansage von ÖSV-Coach
Spekulationen um Schwarz? „Hätt i, war i, tät i“
ÖSV jubelt in Sölden
„Wenn er Blut leckt“: Begeisterung um Schwarz
Umdenken beim ÖSV-Ass?
Klartext von Feller: „Wo ich am Start stehe, …“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf