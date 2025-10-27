„Im Tunnel“: Scheib spricht über Podest-Hoppala

Zum Weltcup-Auftakt ertönte in Sölden erstmals zu Ehren von Julia Scheib die österreichische Bundeshymne nach einem Ski-Weltcup-Rennen. Am Podest hielt die ÖSV-Läuferin die Trophäe anfangs jedoch falsch herum. „Das habe ich erst gar nicht gemerkt“, schildert Scheib bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. Lara Gut-Behrami griff ein und erklärte der Österreicherin, dass sie ihren Pokal umdrehen muss.