Nächster Todesfall: Wanderin auf Wiese versorgt

Eine schreckliche Entdeckung machten die Bergsteiger Gerhard Ohler und Rudolf Habl aus Altmünster (Oberösterreich), als sie am Mittwoch vom Traunstein abstiegen. Wie berichtet, führte sie erst eine Blutspur, dann eine Trinkflasche und schließlich ein herrenloser Rucksack abseits des Weges zu einer abgestürzten Wanderin. Die 63-jährige Bayerin lag 50 bis 70 Meter unterhalb des Pfads mit schwersten Kopfverletzungen an einem Felsen. Als die beiden zu ihr abstiegen, war sie bereits mehrere Stunden dort gelegen und atmete kaum noch.