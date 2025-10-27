F1-Wirbel: Warum Norris knallhart ausgebuht wurde

Obwohl Lando Norris als Erster über die Ziellinie gefahren war, wurde er nach dem Grand Prix von Mexiko knallhart ausgebuht. Auslöser sind offenbar Aussagen des Briten über Sergio Perez sowie eine McLaren-Aktion in Monza.
Die Mexikaner haben Norris negative Aussagen über Nationalheld Sergio Perez aus der Vergangenheit nicht verziehen. Beim Grand Prix von Katar vor zwei Jahren hatte der McLaren-Pilot gemeint, Red Bull-Star Max Verstappen habe „keinen Teamkollegen, der ihn in irgendeiner Weise herausfordern können“. Das kam in der Heimat von Perez nicht gut an.
Dass Oscar Piastri zudem in Monza seine Position als Zweiter gegen Norris auf Geheiß des Teams eintauschen musste, hatte die Diskussionen um die Rangordnung bei McLaren befeuert. Laut einer Umfrage des mexikanischen Motorsport-Magazins „Fast Mag“ ärgern sich die Formel-1-Fans, dass Norris von McLaren WM-Punkte geschenkt bekommen hatte.
Norris kann nicht aufhören zu lachen
Die Schmähungen von den Rängen steckte Norris jedoch am Sonntag locker weg. „Ich weiß nicht, warum ich nicht aufhören kann zu lachen, wenn ich ausgebuht werde. Ich glaube, das macht es unterhaltsamer für mich. Also, ja, sie können weitermachen, wenn sie wollen“, sagte Norris.
Hier der WM-Stand:
Gut finde er die Buhrufe jedoch nicht. „Natürlich will man das nicht. Mir ist es lieber, wenn die Leute mich anfeuern. Aber ich konzentriere mich einfach auf meine Sache“, sagte der Brite. Und die machte er in Mexiko besonders gut …
