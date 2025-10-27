Weiße Kreuze erinnern an Opfer des Straßenverkehrs

Jeder 2. tödliche Fußgängerunfall bei Dunkelheit passierte in Österreich im Vorjahr im November und Dezember. In diesen beiden Monaten nimmt die Zahl der Verkehrsunfälle bei Dämmerung und Finsternis deutlich zu, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ), besonders Fußgänger werden häufig zum Opfer. Die Mobilitätsorganisation fordert daher mehr Tempo 30 statt 50 im Ortsgebiet und erinnert: Auf Sicht fahren bei Dunkelheit bedeutet langsamer fahren. In Finnland und in Litauen beispielsweise gelten laut VCÖ jetzt in der dunklen Jahreszeit niedrigere Tempolimits auf Freilandstraßen und Autobahnen.