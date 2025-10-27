Von Auto angefahren: Rollstuhlfahrer soll zahlen!

Kein Platz in der Stadt – und angeblich zu jung

Doch auch das wurde zur Belastungsprobe: In Grosseto selbst fand sich kein Platz. Laut Andrea bekam er sogar eine abfällige Antwort von einem Stadtrat. Manche Einrichtungen hätten ihn schlicht abgelehnt – Begründung: Er sei zu jung für ein Heim, das eigentlich für ältere Menschen vorgesehen sei. Schließlich wurde er in einer Übergangslösung in Orbetello untergebracht – mehrere Kilometer von seiner Familie entfernt.