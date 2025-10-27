KI-Expertin warnt vor Zerstörung der Demokratie

Dass im Jahr 2023 mehrere namhafte Entwickler von künstlicher Intelligenz vor den Gefahren ihrer Schöpfung warnten, hat für großes Aufsehen auf der ganzen Welt gesorgt. In einem Offenen Brief war sogar von einem „Risiko der Auslöschung“ der Menschheit die Rede. Seither haben Anwendungen, die auf KI basieren, große Sprünge gemacht. Wir leben zwar noch, doch die „Angriffe“ der großen Tech-Firmen werden immer stärker. Ein aktuelles Buch rüttelt auf und zeigt, wo es bereits zu einer systematischen Aushöhlung der Demokratie gekommen ist.