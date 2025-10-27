Vorteilswelt
Neues Buch rüttelt auf

KI-Expertin warnt vor Zerstörung der Demokratie

Außenpolitik
27.10.2025 14:55
In der digitalen Welt kann „alles eine Waffe sein“, warnt die KI-Expertin Marietje Schaake.
In der digitalen Welt kann „alles eine Waffe sein“, warnt die KI-Expertin Marietje Schaake.(Bild: Krone KREATIV/gguy – stock.adobe.com, Rod Searcey)

Dass im Jahr 2023 mehrere namhafte Entwickler von künstlicher Intelligenz vor den Gefahren ihrer Schöpfung warnten, hat für großes Aufsehen auf der ganzen Welt gesorgt. In einem Offenen Brief war sogar von einem „Risiko der Auslöschung“ der Menschheit die Rede. Seither haben Anwendungen, die auf KI basieren, große Sprünge gemacht. Wir leben zwar noch, doch die „Angriffe“ der großen Tech-Firmen werden immer stärker. Ein aktuelles Buch rüttelt auf und zeigt, wo es bereits zu einer systematischen Aushöhlung der Demokratie gekommen ist.

Die ehemalige niederländische EU-Parlamentarierin Marietje Schaake verfolgt schon seit Jahren die expandierende Macht von Tech-Riesen wie Meta, Google, Microsoft und das Imperium von Elon Musk – aber auch kleinere Unternehmen, die sich mit Spyware, Gesichtserkennung und anderen digitalen Sicherheitssystemen beschäftigen. Die Erkenntnisse und Erfahrungen, die Schaake sowohl in der Praxis – nämlich als EU-Politikerin und Mitglied eines Beratungsgremiums der UNO für KI –, als auch in der Forschung sammeln konnte, hat sie in einem Buch zusammengeführt, das nun auch in deutscher Sprache erschienen ist.

Porträt von Gabor Agardi
Gabor Agardi
