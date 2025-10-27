Passant rettete zwei Bewohner aus brennendem Haus

Wahre Zivilcourage bewies ein 52-jähriger Einheimischer am Montag in Telfs (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land): Als er einen Brand in einem Wohnhaus bemerkte, machte er zwei betagte Bewohner darauf aufmerksam, sodass sich diese ins Freie retten konnten.
Der Mann war am Montag gegen 7.25 Uhr gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er die Rauchentwicklung aus einem Telfer Wohnhaus bemerkte. Der 52-Jährige setzte einen Notruf ab und versuchte anschließend, die Bewohner zu warnen.
Durch lautes Klopfen gelang es ihm schließlich, ein Ehepaar (82 und 86) auf die Situation aufmerksam zu machen, sodass diese rechtzeitig ins Freie gelangen konnten. Beide wurden vor Ort von der Rettung untersucht und erstversorgt, eine weitere ärztliche Versorgung war nicht nötig.
Die Polizei in einer Aussendung
Brandursache noch unklar
Die Freiwillige Feuerwehr Telfs hatte den Zimmerbrand unter schwerem Atemschutz rasch gelöscht. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
