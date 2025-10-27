Vorteilswelt
Warnte durch Klopfen

Passant rettete zwei Bewohner aus brennendem Haus

Tirol
27.10.2025 20:50
Wahre Zivilcourage bewies ein 52-jähriger Einheimischer am Montag in Telfs (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land): Als er einen Brand in einem Wohnhaus bemerkte, machte er zwei betagte Bewohner darauf aufmerksam, sodass sich diese ins Freie retten konnten.

Der Mann war am Montag gegen 7.25 Uhr gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er die Rauchentwicklung aus einem Telfer Wohnhaus bemerkte. Der 52-Jährige setzte einen Notruf ab und versuchte anschließend, die Bewohner zu warnen.

Durch lautes Klopfen gelang es ihm schließlich, ein Ehepaar (82 und 86) auf die Situation aufmerksam zu machen, sodass diese rechtzeitig ins Freie gelangen konnten. Beide wurden vor Ort von der Rettung untersucht und erstversorgt, eine weitere ärztliche Versorgung war nicht nötig.

Das Ehepaar wurde vom vor Ort befindlichen Rettungsdienst untersucht und erstversorgt, musste jedoch keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Brandursache noch unklar
Die Freiwillige Feuerwehr Telfs hatte den Zimmerbrand unter schwerem Atemschutz rasch gelöscht. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Nicole Greiderer
Kommentare

