Krankgemeldet: Lehrer als Kandidat in TV-Kochshow
Rampenlicht statt Unterricht! Ein deutscher Lehrer aus Nordrhein-Westfalen soll mitten in seiner Krankschreibung bei gleich zwei TV-Kochshows mitgekocht haben. Viele fragen sich jetzt: Unterrichten von Schülern geht nicht, aber Kochen vor Publikum schon? Dabei ist es nicht der erste Fall dieser Art.
Der Fall sorgt aktuell für Empörung in ganz Deutschland: Ein Lehrer, offiziell krank und außerstande, seinen Schuldienst auszuüben – doch im Fernsehen offenbar voller Energie und Einsatzfreude. Wie die Bezirksregierung Köln bestätigt, wurde gegen den Beamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet.
Klar ist: Der Mann war rund ein Jahr dienstunfähig gemeldet – doch genau in diesem Zeitraum trat er in zwei Fernseh-Kochshows auf. Ob es sich um Wiederholungen oder neue Aufzeichnungen handelte, wollte die Behörde zunächst klären. Dafür wurde der Lehrer schriftlich zur Stellungnahme aufgefordert. Er antwortete fristgerecht, wie es heißt – das Schreiben wurde geprüft. Danach war klar: Es gibt „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ für einen möglichen Verstoß.
Fernsehküche ja, aber Schule nein!
Details zu den TV-Sendungen oder dem genauen Zeitraum werden offiziell nicht genannt, da es sich um eine „vertrauliche Personalangelegenheit“ handle. Doch der öffentliche Eindruck wiegt schwer: Während der Mann sein Gehalt weiter bezogen haben dürfte, war er offensichtlich fit genug für Scheinwerfer, Show-Küche und TV-Auftritte.
Besonders pikant: Der Fall ist kein Einzelfall. Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass eine Lehrerin aus dem Ruhrgebiet seit 16 Jahren krankgemeldet war – ohne je beim Amtsarzt vorstellig geworden zu sein. Erst durch einen Wechsel in der Verwaltung wurde sie überhaupt vorgeladen. Sie klagte – und machte ihre eigene Geschichte dadurch publik.
So ein Verhalten ist nicht nur massiv unkollegial, es schadet dem ganzen Berufsstand.
Franziska Müller-Rech, FDP
„Das ist massiver Vertrauensbruch“
Entsprechend harsch fällt die Reaktion aus der Politik aus. Franziska Müller-Rech, Vizechefin der FDP-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, zeigt sich empört: „Offenbar gilt in Nordrhein-Westfalen: Dreistigkeit siegt.“ Sie kritisiert: Ein solches Verhalten sei nicht nur unkollegial, sondern untergrabe das Vertrauen in den öffentlichen Dienst. Der Schaden sei nicht mehr nur intern, sondern gesellschaftlich spürbar: „So ein Verhalten schadet dem ganzen Berufsstand.“
Fallzahlen lassen aufhorchen
Ein internes „Lagebild zu Langzeiterkrankungen bei Landesbeamten“ zeigt: Im Geschäftsbereich des Schulministeriums sind aktuell 1388 Beamte längerfristig krankgemeldet. Davon fehlen 745 Beamte seit mehr als sechs Monaten, 582 seit mehr als einem Jahr, 47 länger als drei Jahre – und 14 Beamte sogar seit mehr als fünf Jahren. Doch nur knapp 55 Prozent davon mussten bisher zum Amtsarzt.
Wir werden die jüngsten Debatten zum Anlass nehmen, die Verfahren zu überprüfen.
Sprecher des NRW-Schulministeriums
Ein Sprecher des Schulministeriums kündigt nun an: Die Abläufe sollen „im Interesse aller Beteiligten“ geprüft und optimiert werden. Ob daraus konkrete Maßnahmen folgen, bleibt offen.
