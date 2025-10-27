Krankgemeldet: Lehrer als Kandidat in TV-Kochshow

Klar ist: Der Mann war rund ein Jahr dienstunfähig gemeldet – doch genau in diesem Zeitraum trat er in zwei Fernseh-Kochshows auf. Ob es sich um Wiederholungen oder neue Aufzeichnungen handelte, wollte die Behörde zunächst klären. Dafür wurde der Lehrer schriftlich zur Stellungnahme aufgefordert. Er antwortete fristgerecht, wie es heißt – das Schreiben wurde geprüft. Danach war klar: Es gibt „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ für einen möglichen Verstoß.