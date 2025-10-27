Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starb bei Angriff

Getöteter ZDF-Mitarbeiter war Mitglied bei Hamas

Ausland
27.10.2025 21:21
Immer wieder kamen bei Angriffen Israel auch Journalisten zu Tode – im Fall um den Techniker, ...
Immer wieder kamen bei Angriffen Israel auch Journalisten zu Tode – im Fall um den Techniker, der auch für das ZDF arbeitete, kam nun ein brisantes Dokument ans Tageslicht.(Bild: AFP/OMAR AL-QATTAA)

Ein bei einem israelischen Luftangriff getöteter Techniker, der für eine ZDF-Produktionsfirma im Gazastreifen tätig war, entpuppt sich als Mitglied der radikal-islamischen Hamas. Das brisante Detail wirft ein neues Licht auf den tödlichen Vorfall Mitte Oktober – und zwingt den Mainzer Sender nun zu drastischen Konsequenzen.

0 Kommentare

Der 37-jährige Ingenieur war für die Produktionsfirma PMP tätig und kümmerte sich dort um die technische Abwicklung von Fernsehübertragungen für das ZDF. Bei einem Raketeneinschlag in Deir el Balah im Süden des Gazastreifens verlor er zusammen mit dem achtjährigen Sohn eines Kollegen sein Leben.

Dokument belegt Hamas-Mitgliedschaft
Zunächst hatte der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) eine „lückenlose Aufklärung“ des Angriffs gefordert. Doch nun präsentierte die israelische Armee auf Anfrage des ZDF ein Dokument, das die Hamas-Mitgliedschaft des Getöteten belegt.

Lesen Sie auch:
Kinder im Gazastreifen (Archivbild)
„Inakzeptable Fehler“
BBC entschuldigt sich für Gaza-Dokumentation
17.10.2025
Nach Abzug Israels
Kampf um die Macht in Gaza: Hamas erschießt Gegner
14.10.2025
Auch von Reuters
Israel tötet Journalisten bei Gaza-Angriff
25.08.2025

Das ZDF reagierte umgehend
Die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma PMP wurde bis auf weiteres eingestellt. Auch der DJV änderte seine Bewertung des Vorfalls. Die Hamas-Mitgliedschaft lasse „den Angriff in einem neuen Licht erscheinen“, erklärte der Verband am Montag. Das Ende der Zusammenarbeit sei „die einzig mögliche Konsequenz“.

Die Enthüllung wirft Fragen über die Überprüfung von Mitarbeitern internationaler Produktionsfirmen in Krisengebieten auf. Das ZDF hat sich bislang nicht dazu geäußert, welche Prüfmechanismen bei der Auswahl lokaler Partner zum Einsatz kommen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf