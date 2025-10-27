Viele Touristen verbringen Herbstferien in Kärnten

Gemeinsam mit Reppublika befragte die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) Österreicher zu ihren Urlaubsplänen für die Herbstferien: So verbringen 64 Prozent der Reisenden ihren Herbsturlaub in Österreich. Kärnten ist vor allem wegen seiner herrlichen Seen- und Berg-Landschaften als Urlaubsland gefragt, zieht viele Erholungssuchende an. Österreichweit liegt unser Bundesland mit 15,3 Prozent sogar auf Platz zwei. Noch beliebter ist nur die Steiermark – 29,2 Prozent der Befragten verbringen ihren Herbsturlaub dort.