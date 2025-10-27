Vorteilswelt
Viele Touristen verbringen Herbstferien in Kärnten

Kärnten
27.10.2025 18:30
Wandern ist auch im Herbst beliebt. Bäume wechseln ihr Farbenkleid, Hütten bieten Kulinarik.
Wandern ist auch im Herbst beliebt. Bäume wechseln ihr Farbenkleid, Hütten bieten Kulinarik.

Die Mehrheit der Österreicher verbringt die Herbstferien im Bundesgebiet. Kärnten ist nicht nur wegen der vielen Seen und tollen Berge als Urlaubsland sehr gefragt. Bei den Top-Destinationen liegt Kärnten österreichweit auf Platz zwei, punktet mit Wandern, Biken, Kulinarik.

Gemeinsam mit Reppublika befragte die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) Österreicher zu ihren Urlaubsplänen für die Herbstferien: So verbringen 64 Prozent der Reisenden ihren Herbsturlaub in Österreich. Kärnten ist vor allem wegen seiner herrlichen Seen- und Berg-Landschaften als Urlaubsland gefragt, zieht viele Erholungssuchende an. Österreichweit liegt unser Bundesland mit 15,3 Prozent sogar auf Platz zwei. Noch beliebter ist nur die Steiermark – 29,2 Prozent der Befragten verbringen ihren Herbsturlaub dort.

Rund 70 Prozent der Gäste bleiben vier Nächte, meist über das lange Wochenende. Kurzurlaube liegen voll im Trend – sie verbinden Erholung, Kulinarik und Naturerlebnisse. Erholungs- und Wellnessreisen stehen mit 42 Prozent klar an der Spitze, gefolgt von Städtetrips (20 Prozent) und Aktivurlauben (19 Prozent).

Kärnten zu Fuß oder mit dem Rad erkunden
„Kärnten hat viele Angebote“, sagt Barbara Tschöscher von der Kärnten Werbung. „Wandern zieht auch jetzt noch. Am Millstätter See kann man etwa in malerische Tal- und Berg-Regionen eintauchen. Auch naturbelassene Uferpfade sind interessant. Die Nockberge bieten 125 Kilometer Wanderwege an.“ Wählt man die Slow-Trails, findet man Wanderwege, die maximal zehn Kilometer lang sind.

Radfahren ist auch im Herbst ein Genuss. Wie etwa in der Tourismusregion Klopeinersee.
Radfahren ist auch im Herbst ein Genuss. Wie etwa in der Tourismusregion Klopeinersee.

Auch mit dem Rad kann man Kärnten erkunden. Die Kärntner Seen-Schleife, der Drauradweg oder der Alpe Adria-Radweg spannende Routen an. Die längste Mountainbike-Strecke Europas (15 Kilometer) befindet sich sogar in Bad Kleinkirchheim.

Wellness und Kulinarik ziehen Gäste an
Auch Badehäuser und Thermen werden oft besucht. „Bad Kleinkirchheim punktet gleich mit zwei Thermen. Auch die Kärnten Therme in Villach, das Badehaus am Millstätter See, das Werzer’s Badehaus in Pörtschach oder das Badehaus am Klopeiner Sees bieten aber gemütliche Wellness-Oasen an“, sagt Tschöscher.

Die Küche genießt bei Einheimischen und Gästen einen hohen Stellenwert. „Kulinarische Feste gibt es in ganz Kärnten.“ Die Seilbahnen sind im Herbst noch ein Tourismusrenner. Mit der Kärnten Card kann man 120 Sehenswürdigkeiten besuchen.

Angebote ziehen
