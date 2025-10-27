Donald Trump macht MRT – warum, weiß keiner

Die (zu) alte Garde im Oval Office

Als ältester Präsident der Geschichte beim Amtseintritt war der 79-jährige Donald Trump im Jänner vereidigt worden. Im Wahlkampf hatte Donald Trump seinen mittlerweile 82-jährigen Amtsvorgänger und Demokraten Joe Biden immer wieder als gebrechlich, senil und schläfrig bezeichnet und sich im Gegensatz dazu für topfit erklärt.