„Es war perfekt“
Donald Trump macht MRT – warum, weiß keiner
US-Präsident Trump hat sich einer Kernspintomografie unterzogen – Grund unbekannt. Sein Arzt bescheinige ihm zwar angeblich „ausgezeichnete Gesundheit“, doch die Geheimhaltung nährt Spekulationen über seinen tatsächlichen Gesundheitszustand.
Normalerweise ist bei US-Präsidenten nur ein Gesundheitscheck pro Jahr üblich, doch Trump ließ sich bereits vor gut zwei Wochen in einem umfassenden Check-up untersuchen. Das zweite Mal seit seinem Amtseintritt Mitte Jänner.
Laut Angaben des Präsidenten bescheinigte der Arzt ihm zwar „ausgezeichnete“ Gesundheit und der Trump selbst beschreibt das Ergebnis als „perfekt“; dennoch bleibt der Grund für die Anordnung der Kernspintomografie – eine andere Bezeichnung für das MRT – unbeantwortet, wie die „New York Times“ berichtete. Die Geheimhaltung nährt nun Spekulationen über eine mögliche Krankheit.
Die (zu) alte Garde im Oval Office
Als ältester Präsident der Geschichte beim Amtseintritt war der 79-jährige Donald Trump im Jänner vereidigt worden. Im Wahlkampf hatte Donald Trump seinen mittlerweile 82-jährigen Amtsvorgänger und Demokraten Joe Biden immer wieder als gebrechlich, senil und schläfrig bezeichnet und sich im Gegensatz dazu für topfit erklärt.
Dabei verzeichnen beide – dem Alter entsprechend – körperliche Gebrechen: Während Joe Biden an Prostatakrebs erkrankt ist, hat Donald Trump eine chronische Venenschwäche. Seine wiederholt auftretenden Blutergüsse auf den Händen und geschwollenen Fußgelenke heizten zuletzt Gerüchte über einen schlechten Gesundheitszustand an.
