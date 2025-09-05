Iran: Neuer Krieg mit Israel „sehr wahrscheinlich“

Israel fühlt sich durch Irans Atom- und Raketenprogramm bedroht

Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Einrichtungen des Atomprogramms bombardiert, darunter auch die unterirdische Anlage Fordo. Israels Regierung begründete das Vorgehen mit einer Bedrohung durch Irans Atom- und Raketenprogramm. Zahlreiche Juristen stuften den Krieg als völkerrechtswidrig ein.