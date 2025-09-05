Zerfetzte weiße Fallschirme und alte Rapid-Trikots

Viel grün-weißer geht’s zumindest in Oberösterreichs höchster Verbandsliga nimmer! Wenn am Freitag SV Bad Schallerbach in der OÖ-Liga auf GW Micheldorf trifft, ist das nicht nur das Duell Achter – Zwölfter. Es ist auch das zweier Klubs, die durch ihre Vereinsfarbe verbunden sind. Nicht alltäglich ist jedoch, wie die „Kurort-Kicker“ einst zu ihrer gekommen sind? Die Antwort darauf führt uns zurück in die Nachkriegszeit, als ein Rapidler Farbe ins Bad Schallerbacher Fußballspiel brachte.