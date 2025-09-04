Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionenschweres Ass

Transfer-Coup! Kalajdzic vor Österreich-Heimkehr

Fußball International
04.09.2025 19:09
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA pictures)

Wenige Stunden vor dem Ende des heimischen Transferfensters bahnt sich beim LASK ein regelrechter Sensationscoup an!

0 Kommentare

Der 19-fache ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic (Marktwert von vier Millionen Euro), der derzeit beim englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers unter Vertrag steht, wurde in Linz gesichtet und soll laut „Krone“-Informationen den Medizin-Check absolvieren …

Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA pictures)

Leihweise Verpflichtung geplant 
Geplant ist offenbar eine leihweise Verpflichtung des 2-Meter-Hünen, der zuletzt nach dem dritten Kreuzbandriss auf zwei Kurzeinsätze in der englischen Liga gekommen war.

Sasa Kalajdzic (r.)
Sasa Kalajdzic (r.)(Bild: urbantschitsch mario)

Möglich scheint der Transfer aber nur, wenn der Premier-League-Klub weiterhin einen Großteil des bisherigen Salärs des 28-Jährigen bezahlt.

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
173.106 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
162.269 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
159.264 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1781 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1314 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1186 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Fußball International
WM-Quali im Ticker
Bulgarien gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE
WM-Quali im Ticker
Slowakei gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE
Millionenschweres Ass
Transfer-Coup! Kalajdzic vor Österreich-Heimkehr
„Quoten unmenschlich“
„Gregerl“: ÖFB-Stürmer nicht an Messi & Co. messen
Nach Wechsel
Peinlich! Wirbel um gleiche Abschiedstexte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf