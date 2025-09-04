Transfer-Coup! Kalajdzic vor Österreich-Heimkehr

JETZT LIVE: Slowakei gegen Deutschland!
Wenige Stunden vor dem Ende des heimischen Transferfensters bahnt sich beim LASK ein regelrechter Sensationscoup an!
Der 19-fache ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic (Marktwert von vier Millionen Euro), der derzeit beim englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers unter Vertrag steht, wurde in Linz gesichtet und soll laut „Krone“-Informationen den Medizin-Check absolvieren …
Leihweise Verpflichtung geplant
Geplant ist offenbar eine leihweise Verpflichtung des 2-Meter-Hünen, der zuletzt nach dem dritten Kreuzbandriss auf zwei Kurzeinsätze in der englischen Liga gekommen war.
Möglich scheint der Transfer aber nur, wenn der Premier-League-Klub weiterhin einen Großteil des bisherigen Salärs des 28-Jährigen bezahlt.
