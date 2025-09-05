Eine Minute unter Wasser: 73-Jährige gerettet

Schwimmweste zugeworfen

Der Bootsführer und Schiffseigner des E-Bootes warf ihr zwar rasch eine Schwimmweste zu, doch die Frau konnte sich trotzdem nicht an der Wasseroberfläche halten und ging immer wieder unter. Laut den Einsatzkräften war sie insgesamt eine halbe Minute bis eine Minute unter Wasser. Deshalb sprang der ältere Mann ebenfalls ins Wasser, um die Frau vor dem Untergehen zu bewahren, eine Bergung ins Boot war aber nicht möglich. Währenddessen alarmierte eine weitere Bootsinsassin die Rettungskräfte.