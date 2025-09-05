14-Jähriger war nach Sturz mit Fahrrad bewusstlos

Schwer erwischt hat es am Donnerstagabend einen 14-jährigen Radfahrer nach einem Sturz in einem Pumptrack, ein künstlich angelegter Parcours für Räder, Skateboards oder Roller. Der Junge blieb bewusstlos liegen, wurde beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits erstversorgt. Der Bursch dürfte eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen erlitten haben.
Am Donnerstag wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr zu einem bewusstlosen Radfahrer in die Sportplatzstraße nach Scharnstein beordert. Der gestürzte 14-jährige Ortsansässige befand sich beim „Pumptrack“ in Scharnstein.
Vor Ort wurde der Gestürzte erstversorgt.
Durch den Sturz erlitt der 14-Jährige vermutlich eine Gehirnerschütterung mit diversen Prellungen und Abschürfungen und wurde in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck verbracht. Fremdverschulden kann zur Gänze ausgeschlossen werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.