14-Jähriger war nach Sturz mit Fahrrad bewusstlos

Schwer erwischt hat es am Donnerstagabend einen 14-jährigen Radfahrer nach einem Sturz in einem Pumptrack, ein künstlich angelegter Parcours für Räder, Skateboards oder Roller. Der Junge blieb bewusstlos liegen, wurde beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits erstversorgt. Der Bursch dürfte eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen erlitten haben.