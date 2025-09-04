15-Jährige besprühten aus Spaß Züge mit Graffiti

Beide zeigen sich geständig

Bei der Identitätsfeststellung stellten die Beamten an Kleidungsstücken der beiden Jugendlichen minimale Lackspritzer fest. Auf diese angesprochen und mit den vergangenen, sich häufenden Sachbeschädigungen durch Graffiti konfrontiert, gaben beide nach kurzer Bedenkzeit zu, am 26. August drei Eisenbahntriebwägen besprüht zu haben.