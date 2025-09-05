„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der neugierige Cupcake hat ihm Tierheim den sanften Brownie kennen und lieben gelernt. Seither sind die Langohren unzertrennlich. Nun wünschen sich die beiden Kaninchen ein gemeinsames Zuhause mit viel Platz, idealerweise in einem großen, strukturierten Gehege, wo sie hoppeln, kuscheln und ihr neues Leben gemeinsam genießen dürfen. Tel.: 0732/247887.