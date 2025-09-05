„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Charly wurde Ende Jänner 2023 geboren. Niemand versteht, warum der freundliche Kerl schon so lange auf sein Glück warten muss. Für ausgiebige Streifzüge in die Natur wäre der Mischling ein idealer Begleiter. Tel.: 0664/5415079.
Der neugierige Cupcake hat ihm Tierheim den sanften Brownie kennen und lieben gelernt. Seither sind die Langohren unzertrennlich. Nun wünschen sich die beiden Kaninchen ein gemeinsames Zuhause mit viel Platz, idealerweise in einem großen, strukturierten Gehege, wo sie hoppeln, kuscheln und ihr neues Leben gemeinsam genießen dürfen. Tel.: 0732/247887.
Benni sitzt am liebsten auf dem Schoß und kuschelt. Der Kater ist an Freigang gewöhnt und möchte diesen auch in einem neuen Zuhause nicht missen. Benni hat chronischen Schnupfen, der schubweise auftritt und wieder verschwindet. Die Tierarztkosten diesbezüglich trägt ein Leben lang die Pfotenhilfe Lochen. Tel.: 0664/5415079.
Suna kam als behördliche Abnahme ins Linzer Tierheim. Die American Staffordshire Terrier-Hündin (3 1/2 Jahre) braucht noch Erziehung, zeigt sich aber als lernwillig. Für die Vierbeinerin werden erfahrene Besitzer gesucht, die ihr konsequente Führung und klare Strukturen geben. Tel.: 0732/247887.
Luigi ist auf der Suche nach neuem Glück. Der stattliche Kater (5 Jahre) hofft auf Menschen, die ihm die nötige Zeit und Geduld entgegenbringen, um sich in Ruhe einzugewöhnen. Tel.: 0664/5415079.
Die Degu-Brüder Tick, Trick und Track – zwei davon am Bild – suchen einen gemeinsamen Platz. Die kleinen Racker sind unzertrennlich, neugierig und aktiv. Sie freuen sich über ein abwechslungsreiches Gehege mit Buddel- und Klettermöglichkeiten und viel Ruhe. Tel.: 0732/247887.
