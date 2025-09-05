Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
05.09.2025 14:00
Ob die Katzen Benni und Luigi oder Hündin Suna, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob die Katzen Benni und Luigi oder Hündin Suna, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (1), Pfotenhilfe Lochen (2))

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Charly – der Naturbursche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Charly wurde Ende Jänner 2023 geboren. Niemand versteht, warum der freundliche Kerl schon so lange auf sein Glück warten muss. Für ausgiebige Streifzüge in die Natur wäre der Mischling ein idealer Begleiter. Tel.: 0664/5415079.

Cupcake & Brownie – das Nagerduo
(Bild: Tierheim Linz)

Der neugierige Cupcake hat ihm Tierheim den sanften Brownie kennen und lieben gelernt. Seither sind die Langohren unzertrennlich. Nun wünschen sich die beiden Kaninchen ein gemeinsames Zuhause mit viel Platz, idealerweise in einem großen, strukturierten Gehege, wo sie hoppeln, kuscheln und ihr neues Leben gemeinsam genießen dürfen. Tel.: 0732/247887.

Benni – der Schmusekater
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Benni sitzt am liebsten auf dem Schoß und kuschelt. Der Kater ist an Freigang gewöhnt und möchte diesen auch in einem neuen Zuhause nicht missen. Benni hat chronischen Schnupfen, der schubweise auftritt und wieder verschwindet. Die Tierarztkosten diesbezüglich trägt ein Leben lang die Pfotenhilfe Lochen. Tel.: 0664/5415079.

Suna – die Temperamentvolle
(Bild: Tierheim Linz)

Suna kam als behördliche Abnahme ins Linzer Tierheim. Die American Staffordshire Terrier-Hündin (3 1/2 Jahre) braucht noch Erziehung, zeigt sich aber als lernwillig. Für die Vierbeinerin werden erfahrene Besitzer gesucht, die ihr konsequente Führung und klare Strukturen geben. Tel.: 0732/247887.

Luigi – der Schüchterne
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Luigi ist auf der Suche nach neuem Glück. Der stattliche Kater (5 Jahre) hofft auf Menschen, die ihm die nötige Zeit und Geduld entgegenbringen, um sich in Ruhe einzugewöhnen. Tel.: 0664/5415079.

Tick, Trick & Track – das Degutrio
(Bild: Tierheim Linz)

Die Degu-Brüder TickTrick und Track – zwei davon am Bild – suchen einen gemeinsamen Platz. Die kleinen Racker sind unzertrennlich, neugierig und aktiv. Sie freuen sich über ein abwechslungsreiches Gehege mit Buddel- und Klettermöglichkeiten und viel Ruhe. Tel.: 0732/247887.

