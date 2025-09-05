Flug Linz-Frankfurt könnte Steuergeld kosten

Ist die Auszahlung der zweiten Tranche der acht Millionen Euro schweren Finanzspritze von Stadt und Land schon fix, oder kommt das darauf an, welche Ergebnisse der Airport bei seinem Strategieprozess vorlegt?

Die Aufstockung des Eigenkapitals ist an keine Bedingungen gebunden. Das muss nur unionsrechtlich möglich sein. Das wird abgeklärt. Und es sind letztlich alle Geschäftsbereiche auszubauen. Wir haben gute Verbindungen mit einer Low-Cost-Airline beispielsweise. Auch in diesem Bereich deutlich mehr anzubieten, ist einer der Ansätze laut Strategie. Es muss alles getan werden, damit wir zumindest wieder auf eine halbe Million Passagiere kommen (Anm.: Im Vorjahr waren es 180.000). Das sehen wir bei den Regionalflughäfen überall: das ist eine kritische Größe.