Exklusive Einblicke im neuen „Krone“-Podcast

Ab heute ist „Waldis Menschen in OÖ“ einmal monatlich zu hören. Zur Person: Reinhard Waldenberger ist am 29. Dezember 1952 in Linz geboren. Aufgewachsen ist er in einfachen Verhältnissen in einer Baracke. Wegen der Wohnungsnot bekamen seine Mutter Martha (aus Böhmen) und sein Vater Karl (Südtirol) erst später eine Wohnung in der Neuen Heimat. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Toilette am Gang: So wuchsen seine Schwester Waltraud (69) und er auf.