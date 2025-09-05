3,5 Millionen Euro für ein Einfamilienhaus bezahlt

Bauherren waren nicht von Unterkunft überzeugt

Interessant ist auch, was sich die Einheimischen über diesen Nobel-Bau erzählen: Angeblich hatte sich ein Unternehmerehepaar, das in Linz lebt, den kleinen „Palast“ dort hinstellen lassen. Die Bauherrn waren dann anscheinend doch nicht wirklich von ihrer neuen Unterkunft überzeugt und sollen sie verkauft haben, ohne dort jemals länger selbst gewohnt zu haben. Das sagt zumindest die Gerüchteküche, ein Schnäppchen war’s trotzdem nicht.