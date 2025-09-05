Chaos mit E-Bussen in Oslo soll uns Lehre sein

Nicht alles klappte von Anfang an: Im Winter vor eineinhalb Jahren herrschte auf den Straßen von Norwegens Hauptstadt Oslo teilweise Chaos. Die damals neu elektrifizierten Öffi-Busse blieben mitunter mitten auf der Straße stecken – Batterie leer! – oder fielen überhaupt aus und ließen die Fahrgäste an den Haltestellen im nordischen Winter bei bis zu minus 20 Grad warten. Man hatte sich verkalkuliert – beim Einfluss der tiefen Temperaturen auf die Batterien und beim höheren Energiebedarf bei winterlichen Fahrverhältnissen.