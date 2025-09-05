„In Las Vegas hat sich für mich ein Traum erfüllt“

Vom beschaulichen Bauernhof in Heiligenberg in die große Welt des Pokerns: Auf diesen Spuren bewegt sich derzeit der 34-jährige Klemens Roiter, der als Profi von Erfolg zu Erfolg eilt und mittlerweile ein Preisgeld von mehr als fünf Millionen Euro erspielen konnte. Zuletzt ergatterte er bei einem Turnier in Barcelona 500.000 Euro. Mit der „Krone“ sprach der vormalige Unternehmensberater bei Deloitte über seine Anfänge, den unbezahlbaren Wert seines goldenen Armbands und wie er in brenzligen Situationen die Nerven bewahrt.