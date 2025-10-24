Flughafen Innsbruck: Verkehrsministerium am Zug

„Dritterfolgreichste der laufenden Periode“

„Die Petition wurde bis jetzt von 1922 Menschen unterstützt. Sie ist damit die derzeit dritterfolgreichste Petition der laufenden Legislaturperiode“, betont NR Jakob Grüner (ÖVP), der die Petition im Parlament eingebracht hat, gegenüber der „Tiroler Krone“. Die Einholung einer Stellungnahme durch den Ausschuss führe nun dazu, dass die Thematik der fehlenden Flugverbindungen weiterhin in den Köpfen bleibe, die betrauten Stellen Position beziehen müssen und auf sämtlichen Ebenen nach einer Lösung gesucht werde.