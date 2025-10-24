Selenskyj will Putin an Verhandlungstisch zwingen

Starmer: Können mehr für die Ukraine tun

Zuvor hatte der britische Premierminister Keir Starmer die westlichen Verbündeten Kiews zur Lieferung von Waffen mit großer Reichweite aufgerufen. „Ich denke, wir können noch mehr tun“ für die Ukraine, erklärte Starmer am Freitag bei einem Treffen mit Selenskyj in der britischen Hauptstadt. Dies betreffe insbesondere Waffen mit großer Reichweite. Außerdem forderte Starmer von der Koalition der Willigen, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte freizugeben.