Mariendom: KI-Walzer und Hymne in Gebärden

Domorganist spielte auch mit

Weiters u.a.: Spannend und virtuos die Sounds der syrischen Multimediakünstlerin Lynn Mayya. Ihre „Warped Memories“ (verzerrte Erinnerungen) hinterließen auch etwas Beklemmendes. Wolfgang Kreuzhuber – ehemaliger Domorganist – spielte die Toccata in d-Moll von Johann Sebastian Bach und eine kühne Improvisation auf „seiner“ Rudigierorgel. Navid Navab warf seine kinetisch-elektronisch-akustische Wundermaschine an und spielte „Organism: In Turbulance“ dem wackeren, eisernen Kern der ZuhörerInnen vor.