Bewohner verletzt

Zehn Feuerwehren bei Brand von Holzhaus im Einsatz

Oberösterreich
06.01.2026 12:00
Die Rauchsäule des brennenden Holzhauses war weithin zu sehen
Die Rauchsäule des brennenden Holzhauses war weithin zu sehen(Bild: FF Steining)

Am Samstagnachmittag schrillten wegen eines Brandes in Frankenburg am Hausruck alle Alarmglocken. Insgesamt zehn Feuerwehren waren für mehrere Stunden im Einsatz. Ein 41-Jähriger wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Vöcklabruck gebracht.

Ein größerer Brand beschäftigte am Montag bei Frankenburg am Hausruck zehn Feuerwehren. Aus bislang unbekannter Ursache stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Nachmittag ein kleineres Holzhaus bereits in Vollbrand. Der Brand konnte durch die anwesenden Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Der 41-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Die meisten der zehn Feuerwehren standen bis am Abend im Einsatz, die letzte rückte erst nach Mitternacht wieder ein.

