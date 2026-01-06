Zehn Feuerwehren bei Brand von Holzhaus im Einsatz

Am Samstagnachmittag schrillten wegen eines Brandes in Frankenburg am Hausruck alle Alarmglocken. Insgesamt zehn Feuerwehren waren für mehrere Stunden im Einsatz. Ein 41-Jähriger wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Vöcklabruck gebracht.