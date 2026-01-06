„Sie lesen meine Entscheidung von den Lippen ab!

Am Samstag steigt in Linz-Auhof die vierte Runde der Staatsmeisterschaft im Gehörlosen-Futsal. Während die Entwicklung der Sportart positiv verläuft, ist es auch für erfahrene Schiedsrichter nicht alltäglich zu pfeifen. Ein erfahrener Unterhaus-Referee aus Oberösterreich erzählt von den Erfahrungen.