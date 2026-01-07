„Wir verdienen jeden zweiten Euro im Ausland“

Zart, aber doch: Österreichs Wirtschaft wuchs im Jahr 2025 voraussichtlich um rund 0,5 Prozent. „Das Problematische ist, dass ein Großteil des Wachstums nicht auf die Privatwirtschaft zurückzuführen ist, sondern auf staatliche Investitionen“, meint Daniel Varro, Vizerektor der Uni Krems. Für Oberösterreich sieht er speziell im rückläufigen Export in die Vereinigten Staaten eine Schwierigkeit – beim Maschinenbau etwa brachen die Ausfuhren um ein Fünftel ein –, denn: „Die USA sind für Oberösterreich der zweitwichtigste Exportmarkt.“