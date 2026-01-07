Auto außer Kontrolle erfasst Radler und Fußgeherin

Haus und Schilder gerammt

Dann fuhr die 35-Jährige weiter in eine Zufahrt, hatte offenbar aber die Kontrolle über den Wagen verloren. Denn sie beschädigte eine Hausmauer und einen Doppelsteher samt Firmenschild. Dann prallte sie, nachdem sie einen Fahnenmast und zwei Verkehrszeichen überfahren hatte, gegen das dortige Geländer. Dieses wurde ebenfalls stark beschädigt.