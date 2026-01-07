Auto außer Kontrolle erfasst Radler und Fußgeherin

Bei eisigen Temperaturen passierte in Wels ein ungewöhnlicher Unfall: Ein Wagen war offenbar außer Kontrolle geraten und hatte einen Radfahrer und eine Fußgeherin erfasst. Aber auch die Lenkerin des Unfallfahrzeugs musste im Spital versorgt werden.
Am Mittwoch, gegen 13 Uhr fuhr eine 35-jährige Ukrainerin aus Wels mit einem Auto auf der Vogelweiderstraße in Richtung Süden. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Mühlviertler mit einem Rad von der Hinterschweigerstraße kommend in den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Osten wieder verlassen. Die Frau kollidierte im Kreisverkehr mit dem 59-Jährigen und fuhr über den Vorfuß des Mannes.
Haus und Schilder gerammt
Dann fuhr die 35-Jährige weiter in eine Zufahrt, hatte offenbar aber die Kontrolle über den Wagen verloren. Denn sie beschädigte eine Hausmauer und einen Doppelsteher samt Firmenschild. Dann prallte sie, nachdem sie einen Fahnenmast und zwei Verkehrszeichen überfahren hatte, gegen das dortige Geländer. Dieses wurde ebenfalls stark beschädigt.
Mann am schwersten verletzt
Nach der Kollision mit dem 59-Jährigen war es außerdem zu einem Zusammenstoß mit einer 50-jährigen Fußgängerin gekommen. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht. Der Pkw der 35-Jährigen wurde abgeschleppt.
