Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lentos Kunstmuseum

Kraftakt mit Pechstein und kreativen Ateliers

Oberösterreich
06.01.2026 14:00
Das Linzer Kunstmuseum Lentos bietet immer mehr extra Formate für junge Besucher
Das Linzer Kunstmuseum Lentos bietet immer mehr extra Formate für junge Besucher(Bild: Robert Maybach)

Ein Jahresbudget ohne Zuwachs bei steigenden Preisen: Wie geht es in den Linzer Stadtmuseen weiter? Wo will man sparen und was begeistert die Besucher? Die „Krone“ fragt Lentos-Chefin Hemma Schmutz.

0 Kommentare

Das Jahr 2025 war für die Linzer Stadtmuseen Lentos und Nordico, wie berichtet, eines der erfolgreichsten.

Trotz herausfordernder Zeiten bleibt 2026 die Basisfinanzierung gleich hoch wie 2025, nämlich bei 4,9 Millionen Euro. Aber alles – Energie, Dienstleistungen – wird teurer. Wird sich der Höhenflug denn halten lassen? Die „Krone“ fragt bei der künstlerischen Direktorin Hemma Schmutz nach.

Hemma Schmutz ist seit 2017 künstlerische Direktorin.
Hemma Schmutz ist seit 2017 künstlerische Direktorin.(Bild: Markus Wenzel)
Das Lentos Kunstmuseum – ein Glaskubus an der Donau – ist eines der führenden Museen für moderne ...
Das Lentos Kunstmuseum – ein Glaskubus an der Donau – ist eines der führenden Museen für moderne Kunst in Österreich.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

„Krone“: Bringen Sie bitte für uns die größte Herausforderung auf den Punkt.
Hemma Schmutz: Budgetäre Einschränkungen auf der einen und steigende Preise auf der anderen Seite.

Wo wollen Sie sparen?
Sowohl im Nordico als auch im Lentos wurde die Beleuchtung innen auf LED umgestellt. Das bringt uns Einsparungen im Stromverbrauch. Die Erneuerung der Außenbeleuchtung im Lentos steht noch an. Hier ist aber mit deutlich geringeren Energieeffekten zu rechnen.

Lesen Sie auch:
Ferry Öllinger stammt aus Leonding, Oberösterreich; der Schauspieler ist seit 1995 regelmäßig in ...
Neues vom SOKO-Star
Ferry Öllinger: „Bin nicht mehr der nette Onkel!“
23.12.2025
Kulturjahr 2026
Bauernaufstand, Blasmusik und Kunst-Aufreger
04.01.2026
Lentos und Nordico
Linzer Museen: Kleines Plus und große Malerfürsten
09.12.2025
Lentos Linz
Ein Frauenbild zwischen Heilige und TikTok-Star
30.10.2025

Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie den Ausstellungskalender sehen?
Die Ausstellung „Max Pechstein“ (ab 23. April, Anm.) wird sicher ein Highlight. Auch „Made in Linz“ im Nordico, das Linz als Standort für Handel, Industrie, Handwerk thematisiert.

Wie hoch wird die Versicherungssumme bei der Pechstein-Schau sein?
Die Versicherung von Ausstellungen samt An- und Rücktransport bewegt sich immer um ein bis 1,5 Promille des Gesamtwertes der Ausstellungsstücke.

Das Lentos ist in der Kunstvermittlung stark. Welches Format bewährt sich? Was probiert man aus?
Ateliers für Schulklassen und Familien bewähren sich sehr. Offene Kreativ- und Kommunikationsräume in Ausstellungen wollen wir verstärken.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
132.232 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
110.949 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
98.581 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Oberösterreich
Lentos Kunstmuseum
Kraftakt mit Pechstein und kreativen Ateliers
Neues Feuerwehrgesetz
Nach Skandal gibt es jetzt eine „Lex Marchtrenk“
Bewohner verletzt
Zehn Feuerwehren bei Brand von Holzhaus im Einsatz
Krone Plus Logo
Trend am Wohnungsmarkt
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
Nach Linz geflogen
Stier drückte Landwirt (64) gegen Stallwand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf