Kraftakt mit Pechstein und kreativen Ateliers

Ein Jahresbudget ohne Zuwachs bei steigenden Preisen: Wie geht es in den Linzer Stadtmuseen weiter? Wo will man sparen und was begeistert die Besucher? Die „Krone“ fragt Lentos-Chefin Hemma Schmutz.
Das Jahr 2025 war für die Linzer Stadtmuseen Lentos und Nordico, wie berichtet, eines der erfolgreichsten.
Trotz herausfordernder Zeiten bleibt 2026 die Basisfinanzierung gleich hoch wie 2025, nämlich bei 4,9 Millionen Euro. Aber alles – Energie, Dienstleistungen – wird teurer. Wird sich der Höhenflug denn halten lassen? Die „Krone“ fragt bei der künstlerischen Direktorin Hemma Schmutz nach.
„Krone“: Bringen Sie bitte für uns die größte Herausforderung auf den Punkt.
Hemma Schmutz: Budgetäre Einschränkungen auf der einen und steigende Preise auf der anderen Seite.
Wo wollen Sie sparen?
Sowohl im Nordico als auch im Lentos wurde die Beleuchtung innen auf LED umgestellt. Das bringt uns Einsparungen im Stromverbrauch. Die Erneuerung der Außenbeleuchtung im Lentos steht noch an. Hier ist aber mit deutlich geringeren Energieeffekten zu rechnen.
Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie den Ausstellungskalender sehen?
Die Ausstellung „Max Pechstein“ (ab 23. April, Anm.) wird sicher ein Highlight. Auch „Made in Linz“ im Nordico, das Linz als Standort für Handel, Industrie, Handwerk thematisiert.
Wie hoch wird die Versicherungssumme bei der Pechstein-Schau sein?
Die Versicherung von Ausstellungen samt An- und Rücktransport bewegt sich immer um ein bis 1,5 Promille des Gesamtwertes der Ausstellungsstücke.
Das Lentos ist in der Kunstvermittlung stark. Welches Format bewährt sich? Was probiert man aus?
Ateliers für Schulklassen und Familien bewähren sich sehr. Offene Kreativ- und Kommunikationsräume in Ausstellungen wollen wir verstärken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.