Nach Skandal gibt es jetzt eine „Lex Marchtrenk“

Fahrzeuge und Geräte wurden für private Zwecke genutzt, Geldmittel der Feuerwehr auf Privatkonten verschoben, Ortswasser für Pool-Befüllungen abgezwackt: Der Skandal in Marchtrenk überschattete das Feuerwehrjahr 2025. Gegen sechs Mitglieder der FF Marchtrenk wurden, wie berichtet, wegen Betrugsvorwürfen polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Im Zentrum der Affäre: der Kommandant und seine Kollegen im Kommando. Nach massivem öffentlichem Druck traten sie zurück. Suspendiert werden konnten sie nicht, da das erst im – im Frühjahr 2025 novellierten – Feuerwehrgesetz nicht vorgesehen ist.